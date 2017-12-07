Жители Шкодовой горы, возможно, получат тепло уже сегодня

11:36 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители домов микрорайона Шкодова гора, возможно, получат централизованное отопление уже сегодня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый заместитель городского головы Анатолий Орловский сообщил сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании в горсовете.

По словам первого вице-мэра, на центральном уровне, наконец, решен вопрос с запуском котельной, отапливающей полтора десятка домов на Шкодовой горе. Так, сегодня должен быть подписан акт приёмки-передачи между ГП «Укртранснефтепродуктом» и Фондом госимущества, а затем ФГИУ подпишет договор с КП «Теплоснабжение города Одессы».

«Будем надеяться, сегодня котельная будет запущена», — добавил он.

Также сегодня должен решиться вопрос с отоплением домов от ведомственной котельной Керамического завода. «Завод не работает, а с его собственниками мы общаемся на протяжении последнего месяца. Они обещали погасить долги населения за прошлые отопительные сезоны. Вроде как сегодня они должны были погасить задолженность в сумме 197 тыс. грн., чтобы получить номинации на газ, и включить ведомственную котельную, которая отапливает три жилых дома», — сообщил А. Орловский.

Городской голова Г. Труханов, в свою очередь, заявил, что городские власти знали о ситуации на Шкодовой горе давно, но не в их силах было вмешаться в ситуацию, а в Киеве на селекторном совещании этот вопрос было поручено решить ещё в октябре — и тем не менее он решается только сейчас, в декабре.

Напомним, что возмущенные отсутствием тепла жители Шкодовой горы на прошлой неделе перекрывали дорогу.