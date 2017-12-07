|
|
Жители Шкодовой горы, возможно, получат тепло уже сегодня
11:36 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители домов микрорайона Шкодова гора, возможно, получат централизованное отопление уже сегодня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом первый заместитель городского головы Анатолий Орловский сообщил сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании в горсовете.
По словам первого вице-мэра, на центральном уровне, наконец, решен вопрос с запуском котельной, отапливающей полтора десятка домов на Шкодовой горе. Так, сегодня должен быть подписан акт приёмки-передачи между ГП «Укртранснефтепродуктом» и Фондом госимущества, а затем ФГИУ подпишет договор с КП «Теплоснабжение города Одессы».
«Будем надеяться, сегодня котельная будет запущена», — добавил он.
Также сегодня должен решиться вопрос с отоплением домов от ведомственной котельной Керамического завода. «Завод не работает, а с его собственниками мы общаемся на протяжении последнего месяца. Они обещали погасить долги населения за прошлые отопительные сезоны. Вроде как сегодня они должны были погасить задолженность в сумме 197 тыс. грн., чтобы получить номинации на газ, и включить ведомственную котельную, которая отапливает три жилых дома», — сообщил А. Орловский.
Городской голова Г. Труханов, в свою очередь, заявил, что городские власти знали о ситуации на Шкодовой горе давно, но не в их силах было вмешаться в ситуацию, а в Киеве на селекторном совещании этот вопрос было поручено решить ещё в октябре — и тем не менее он решается только сейчас, в декабре.
Напомним, что возмущенные отсутствием тепла жители Шкодовой горы на прошлой неделе перекрывали дорогу.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
16:17 11.12.2017
15:37 11.12.2017
14:18 11.12.2017
«На этой неделе в Одессе сохранится достаточно тёплая погода, временами дождь и туман», — Гидрометцентр
14:00 11.12.2017
Торжественное открытие обновленных залов Античности состоится 21 декабря в музее Западного и Восточного искусства
13:16 11.12.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 2.429
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»