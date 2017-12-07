В ряде домов Одессы в понедельник, 11 декабря, отключат свет

13:59 / 09.12.2017

ОДЕССА, 09 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 11 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 9 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 8:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Б. Арнаутская, 44—66, 59—65; ул. М. Арнаутская, 71—105, 58—74; ул. Куйбышева, 3—29, 16—24; ул. Пантелеймоновская, 76; пер. Ониловой, 6—14, 9—19; Александровский пр—т., 3—45, 18, 22, 26; ул. Екатерининская, 75—95, 84/86, 72—86; ул. Ришельевская, 66—68; ул. Еврейская 49—57, 50—58, 44, 27, 29; ул. Кузнечная, 59, 44—54, 39—55, 19—23, 26—38; ул. Троицкая, 35—51, 46—62, 34—36; ул. Преображенская 41—47, 50—62, 33—37, 38, 66; пер. Нечипуренко, 6—14, 1—15; ул. Новосельского, 84—110, 87—101; ул. Тираспольская, 1—5, 6, 8, 12,14, 22; ул. Нежинская, 72; ул. Жуковского 39, 40; ул. Л. Толстого, 11, 17; ул. Спиридоновская, 13—21, 12—14; ул. Успенская 72, 91—105, 60—66.

С 9:00 до 17:00 — ул. Мечникова, 124—128, 55, 57, 55а, 57а; ул. Ген. Цветаева, 1; ул. Лазарева, 2—24, 1—15; ул. Мясоедовская, 40—44, 47; ул. Болгарская, 1, 2, 8; ул. Ватутина, 36; пер. Высокий, 15; ул. Садовая, 11—21, 18; Соборная пл., 2—6.

С 9:30 до 17:00 — 1-й Кустанайский пер. 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

С 10:00 до 17:00 — ул. Пушкинская, 6—12, 13; ул. Греческая, 7—19, 22; ул. Дерибасовская, 7а, 8.