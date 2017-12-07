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В ряде домов Одессы в пятницу, 8 декабря, отключат свет
17:27 / 07.12.2017
ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 8 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 7 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.
С 08:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Базарная, 39—65, 64—92; пер. Ониловой, 1, 3, 2—4, 16, 26/28; ул. Успенская, 52—60, 63—75, 81—89; ул. Екатерининская, 52—70, 57—75; ул. Пушкинская, 42—58, 55, 59; ул. Ришельевская, 44—64, 43—49, 55; ул. Преображенская, 65—71, 72—88; ул. Б. Арнаутская, 34—44, 57, 93—111, 80—90; ул. М. Арнаутская, 90— 96, 107—113; Успенский пер., 3—11, 14, 23.
С 09:00 до 17:00 — ул. Канатная, 100/1, 100/4, 100/5, 95, 97, 102/4, 102/5, 102/6; ул. Преображенская, 38—44; ул. Бунина, 38—40; пер. Вице-адмирала Жукова, 12—14, 25—27; Соборная пл., 1.
С 9:30 до 17:00 — 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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