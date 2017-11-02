В ряде домов Одессы в четверг, 7 декабря, отключат свет

16:40 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 7 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 6 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Канатная, 104—106; ул. Семинарская, 11а; ул. Базарная, 94—102; ул. Колонтаевская, 58; ул. Ленинградская, 40—64, 43—55.

С 10:00 до 17:00 — ул. Гоголя, 5—25, 10—18; Сабанеев мост, 3, 5.