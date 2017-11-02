В ряде домов Одессы в среду, 6 декабря, отключат свет

17:58 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 6 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 5 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном, Центральном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Среднефонтанская, 34а, 34/1, 36в, 40; ул. Транспортная, 8, 9.

С 9:30 до 17:00 — 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

С 10:00 до 17:00 — ул. Греческая, 36—42, 25—35; ул. Екатерининская, 16—26; ул. Бунина 26—28; Красный пер., 1—5, 24.