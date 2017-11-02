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В ряде домов Одессы почти на сутки отключат воду
17:57 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтными работами на водопроводе на ул. Михайловская, завтра в ряде домов Одессы отключат воду — почти на сутки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения работ по переключению магистрального водопровода на Михайловской площади и ул. Михайловская, с 09:30 среды, 6 декабря, до 06:00 четверга, 7 декабря, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Михайловская площадь, ул. Михайловская, Головковская, Косвенная, Картамышевская, Бабеля, Средняя, Дальницкая, 2—22, 1—19; Степовая.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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