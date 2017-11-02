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В ряде домов Одессы во вторник, 5 декабря, отключат свет
17:04 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 5 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 4 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном, Центральном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 8:00 до 17:00 будет обесточен «Эксимнефтепродукт».

С 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Мясоедовская, 26—30; ул. Б. Хмельницкого, 11, 24—42; ул. Прохоровская, 35; ул. Базарная, 94—102; ул. Приморская, 16—24, 23—27; ул. Гоголя, 1, 3, 7; Военный спуск, 1, 1/3; Черноморка, частный сектор: ул. Отрадная, ул. Торговая, магазин.

С 10:00 до 17:00 — ул. Бунина, 25, 27, 24; ул. Жуковского, 30—34; ул. Екатерининская, 26—32, 25, 29.

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