Жители оставшихся без отопления домов на Шкодовой горе перекрыли дорогу

12:55 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители до сих пор остающихся без отопления домов на Шкодовой горе сегодня перекрыли дорогу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщает корреспондент агентства с места событий, порядка 20-30 человек сегодня перекрыли проезд по улице Известковой, требуя решить проблему с отоплением домов на Шкодовой горе. Люди держат в руках плакаты: «Дайте тепла – уже декабрь» и «Мы хотим тепла».

Протестующие пропускают только маршрутки, так что на дороге уже выстроилась целая цепочка фур и легковой транспорт.

Напомним, что проблема с отоплением этого микрорайона сложилась из-за принадлежности котельной соседнему НПЗ.

О ситуации было известно ещё до начала отопительного сезона. Городские власти ещё в начале ноября заявили, что вопрос запуска данной котельной находится в компетенции центральных властей и «будет решён в ближайшее время». В конце ноября аналогичное обещание дал и губернатор Максим Степанов.