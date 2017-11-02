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Жители оставшихся без отопления домов на Шкодовой горе перекрыли дорогу
12:55 / 04.12.2017
ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители до сих пор остающихся без отопления домов на Шкодовой горе сегодня перекрыли дорогу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщает корреспондент агентства с места событий, порядка 20-30 человек сегодня перекрыли проезд по улице Известковой, требуя решить проблему с отоплением домов на Шкодовой горе. Люди держат в руках плакаты: «Дайте тепла – уже декабрь» и «Мы хотим тепла».
Протестующие пропускают только маршрутки, так что на дороге уже выстроилась целая цепочка фур и легковой транспорт.
Напомним, что проблема с отоплением этого микрорайона сложилась из-за принадлежности котельной соседнему НПЗ.
О ситуации было известно ещё до начала отопительного сезона. Городские власти ещё в начале ноября заявили, что вопрос запуска данной котельной находится в компетенции центральных властей и «будет решён в ближайшее время». В конце ноября аналогичное обещание дал и губернатор Максим Степанов.
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Сергей Гриневецкий
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