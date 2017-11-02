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Ряду потребителей области в понедельник, 4 декабря, отключат воду
14:43 / 02.12.2017
ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряду потребителей области в понедельник, 4 декабря, отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта водовода Ду=700 мм в понедельник, 4 декабря, с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды в с. Сычавка и порт «Южный».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Сергей Гриневецкий
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