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Ряду потребителей области в понедельник, 4 декабря, отключат воду
14:43 / 02.12.2017

ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряду потребителей области в понедельник, 4 декабря, отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта водовода Ду=700 мм в понедельник, 4 декабря, с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды в с. Сычавка и порт «Южный».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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