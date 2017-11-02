Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Ряду потребителей области в понедельник, 4 декабря, отключат воду 14:43 / 02.12.2017 ОДЕССА, 02 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряду потребителей области в понедельник, 4 декабря, отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 2 декабря, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта водовода Ду=700 мм в понедельник, 4 декабря, с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды в с. Сычавка и порт «Южный». Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати