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Реконструкцию фонтана в парке Шевченко обещают завершить во ІІ квартале следующего года
17:49 / 01.12.2017
ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершение работ по реконструкции фонтана в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко запланировано на ІІ квартал 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
В департаменте напомнили, что реконструкция фонтана в парке им. Шевченко предусматривает полную замену чаши, технического помещения и коммуникаций, а также замену элементов благоустройства вокруг фонтана.
В настоящее время ведутся работы по оснащению фонтана инженерными системами водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
Проект благоустройства окружающей территории предусматривает покрытие плиткой площадки вокруг фонтана, восстановление газона по существующему растительному слою и высадку кустарников по периметру площади.
Как сообщили в коммунальном предприятии «Сервисный центр», на сегодняшний день уже закончен монтаж насосного оборудования в техническом помещении, установлены ринги, форсунки, фонари, проводятся облицовочные работы чаши фонтана гранитом.
Завершение работ запланировано на ІІ квартал 2018 года.
Кроме того, ведётся капитальный ремонт фонтана «Русалочка» в дендропарке Победы. Вокруг фонтана уже установлено ограждение, подрядная организация приступила к выполнению работ. Работы на данном фонтане планируется завершить в декабре 2017 года.
Ход работ сегодня, 1 декабря, проинспектировал первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.
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Сергей Гриневецкий
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