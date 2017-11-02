Реконструкцию фонтана в парке Шевченко обещают завершить во ІІ квартале следующего года

17:49 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершение работ по реконструкции фонтана в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко запланировано на ІІ квартал 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что реконструкция фонтана в парке им. Шевченко предусматривает полную замену чаши, технического помещения и коммуникаций, а также замену элементов благоустройства вокруг фонтана.

В настоящее время ведутся работы по оснащению фонтана инженерными системами водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Проект благоустройства окружающей территории предусматривает покрытие плиткой площадки вокруг фонтана, восстановление газона по существующему растительному слою и высадку кустарников по периметру площади.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Сервисный центр», на сегодняшний день уже закончен монтаж насосного оборудования в техническом помещении, установлены ринги, форсунки, фонари, проводятся облицовочные работы чаши фонтана гранитом.

Завершение работ запланировано на ІІ квартал 2018 года.

Кроме того, ведётся капитальный ремонт фонтана «Русалочка» в дендропарке Победы. Вокруг фонтана уже установлено ограждение, подрядная организация приступила к выполнению работ. Работы на данном фонтане планируется завершить в декабре 2017 года.

Ход работ сегодня, 1 декабря, проинспектировал первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.