Склоны в районе Аркадии и 13-й станции Фонтана планируют укрепить за внебюджетные средства

11:28 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для стабилизации оползневых процессов в Одессе планируется провести укрепление склонов в районе Польского спуска, центральной аллеи пляжа «Аркадия» и 13-й станции Большого Фонтана с привлечением внебюджетных средств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в Одессе планируется укрепить склон и стабилизировать оползневые процессы между Ланжероновским и Польским спусками. На данной территории между железобетонными лестницами, ведущими на Польский спуск с Ланжероновского спуска и улицы Дерибасовской, расположены подпорные стенки, построенные более 100 лет назад.

«В ходе обследований и изысканий было установлено, что техническое состояние данных сооружений является неудовлетворительным. По заказу Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета будут выполнены мероприятия по укреплению склона и стабилизации оползневых процессов с водопонижением грунтовых вод и организацией поверхностного стока. Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию территории.

Кроме того, планируется проведение работ по укреплению склона и стабилизации оползневых процессов в районе центральной аллеи пляжа «Аркадия», со стороны Гагаринского плато и в районе 13-й станции Большого Фонтана», — сообщили в департаменте.

Работы выполняются за внебюджетные средства.

Тем временем одесские журналисты отметили, что, судя по данным презентации, в районе возведения подпорных конструкций в Аркадии и на Фонтане планируется срезка части склона и проведение автомобильных и пешеходных дорог.