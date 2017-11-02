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Погода




12 жилых домов на Шкодовой горе до сих пор остаются без тепла
11:18 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Жители 12 домов на Шкодовой горе до сих пор остаются без тепла, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос теплоснабжения этого участка был поднят на расширенном аппаратном совещании в Одесской ОГА вчера, 28 ноября.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов должен был ставить вопрос о выходе из ситуации в Киеве на заседании Кабмина, откуда он вернулся накануне совещания.

Как выяснилось, на сегодняшний день собственник злополучной котельной, обогревающей дома на Шкодовой горе, находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск — а без его подписи в «Нафтогазе» не принимают никакие документы. Так что пока, очевидно, жители 12 домов будут без тепла.

Губернатор пообещал, что «В Правительстве будут решать этот вопрос в ближайшее время и соответствующие документы появятся».

Присутствующий на аппаратном совещании представитель жителей неотапливаемых домов поблагодарил обладминистрацию, за то, что и она подключилась к решению этой проблемы.

Напомним, что вопрос отопления этих домов от котельной соседнего завода уже неоднократно поднимался на аппаратных совещаниях в горсовете — жителям постоянно обещали, что правительство рассмотрит вопрос «в ближайшее время», однако никаких подвижек до сих пор не произошло.

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