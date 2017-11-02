|
|
Песчано-солевой смесью для посыпки дорог обеспечены не все районы Одесчины
10:46 / 29.11.2017
ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В нескольких районах Одесской области имеется недостаточное количество либо вовсе отсутствует песчано-солевая смесь и реагенты для борьбы с наледью на дорогах, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом стало известно в ходе расширенного аппаратного совещания в ОГА 28 ноября при обсуждении вопроса подготовки к зиме.
Выяснилось, что, если в отношении технического оснащения служб оперативного реагирования на случай снежных заносов «почти нет претензий», то в некоторых районах области значительно хуже обстоят дела с наличием песчано-солевой смеси.
Как заявил директор Департамента ОГА по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Готко, «Песка и соли для посыпки дорог недостаточно в Красноокнянском, Березовском районах. В Измаильском реагентов нет вообще».
На 23 ноября был создан резерв для посыпочного материала — 258 тонн технической соли и 31 тонна бензина, на что ушло 24 млн. грн.
Кроме того, если температура воздуха опустится до -10 градусов, в регионе будет возможность развернуть 270 пунктов обогрева.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:50 29.11.2017
17:36 29.11.2017
17:15 29.11.2017
16:59 29.11.2017
16:35 29.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.245
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»