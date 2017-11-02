Песчано-солевой смесью для посыпки дорог обеспечены не все районы Одесчины

10:46 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В нескольких районах Одесской области имеется недостаточное количество либо вовсе отсутствует песчано-солевая смесь и реагенты для борьбы с наледью на дорогах, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом стало известно в ходе расширенного аппаратного совещания в ОГА 28 ноября при обсуждении вопроса подготовки к зиме.

Выяснилось, что, если в отношении технического оснащения служб оперативного реагирования на случай снежных заносов «почти нет претензий», то в некоторых районах области значительно хуже обстоят дела с наличием песчано-солевой смеси.

Как заявил директор Департамента ОГА по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Готко, «Песка и соли для посыпки дорог недостаточно в Красноокнянском, Березовском районах. В Измаильском реагентов нет вообще».

На 23 ноября был создан резерв для посыпочного материала — 258 тонн технической соли и 31 тонна бензина, на что ушло 24 млн. грн.

Кроме того, если температура воздуха опустится до -10 градусов, в регионе будет возможность развернуть 270 пунктов обогрева.