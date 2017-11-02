Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:54 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 29 ноября, в Одессе запланированы работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), а также тротуары: ул. Ольгиевская (на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской), ул. Ришельевская (на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской), ул. Торговая (на участке от ул. Нежинской до ул. Новосельского); в Малиновском районе — ул. Туристская (на участке от ул. Маршала Малиновского до ул. Апрельской), пер. Джутовый, ул. Мясоедовская 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7б, пер. Парашютный, ул. Колоническая, ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, ул. Радостная, 21—23, ул. Генерала Петрова, 78, ул. Сенная, ул. Патриотическая, тротуары ул. Героев Крут (В. Терешковой) от дома №23 до ул. Космонавтов; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Зои Космодемьянской, территория, прилегающая к Мемориалу героической обороны Одессы 411 береговой батареи (с устройством тротуара и велодорожки), Фонтанская дорога, 16, 16а, 14а, 14д, 14в, ул. Кондрашина, 18—20, тротуар пр-та Академика Глушко, 34—36; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Хуторская (на участке от пер. Хуторского до Киевского шоссе), 12-я Линия (Лиманчик), ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, тротуар 19 линия.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.