В ряде домов Одессы в среду, 29 ноября, отключат свет

17:57 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 29 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 28 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном, Центральном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:00 до 20:00 — по адресам: ул. Кустанайская, 5; ул. Сенная, 1—7; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12; Девятая ул.; Десятая ул.

С 9:00 до 17:00 — ул. Градоначальницкая, 34—38, 35; ул. Дюковская, 4; ул. Косвенная, 1—5, 2—22; ул. Приморская, 3—15/17; ул. Греческая, 12—16; ул. Пушкинская, 5—9; ул. Дерибасовская, 1—5, 4—8; ул. Польская, 3—7, 2—8; ул. Кустанайская, 1—3, 4—28; ул. Заднепровского 4—32, 3—27; ул. Днестровская, 2б; Дальницкое шоссе, 1; Черноморка, с. Мизикевича — улицы Арцизская, Балтская, Гармана, Ивановская, Измаильская, Камышовая, Кодымская, Кр. партизан, Килийская, Крутоярская, Лиманская, Л. Чайкиной, Любашевская, Люстдорфская дор., Макарова, 2—76, 9—27, Мастерская, Набережная, Надежды, Независимости, Новосельская, Огородная, Овидиопольская, Подвойского, Подъездная, Пионерский пер., Ремонтный пер, Родниковая, Санаторная, Славянская, Согласия, Северный пер., пр.Свободы 1—59, 2—26, 36-б, 40—44, Татарбунарская, Тихая, Уютная, Ч. Хуторская, Ширяевская, Ясногорская, предприятия, учреждения и организации: с/о «Зелёная балка», с/о «Зелёная горка», с/о «Золотая Нива», СВТК (минипивзавод), Агросиндикат, аптека, КСП «Нива», Веста-сервис, ТЦ «Метро», ЧП Довбуш, ч/п «ВИД», м-н «Анна», тракторная бригада, «Арсенал-центр», Ауди-центр, ФЛП Жечев (склады), кузница, Энерго-ком, цех по окраске автомобилей, Мастерская металлоизделий, СК «Старт», ООО «ГУД-ЛАК», ООО «КАМ», ООО «ЮТК», базовая станция «МТС», цех деревообработки, Мастерская по ремонту сельхозтехники, Автостоянка ООО «Витас», ООО «Рек-альфа» производственный цех СПД Хаутами, Торговый павильон, артскважина, автогараж.