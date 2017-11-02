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В ряде домов пригорода Одессы завтра отключат воду
17:58 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтными работами на завтра, 28 ноября, запланировано отключение воды в ряде домов пригорода Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта железобетонного водовода в с. Новая Дофиновка, 28 ноября с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям в с. Фонтанка-3, с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка, пгт.Черноморское-1, 2, и в коттеджный поселок «Ариадна».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Сергей Гриневецкий
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