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В ряде домов пригорода Одессы завтра отключат воду
17:58 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтными работами на завтра, 28 ноября, запланировано отключение воды в ряде домов пригорода Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта железобетонного водовода в с. Новая Дофиновка, 28 ноября с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям в с. Фонтанка-3, с. Вапнярка, с. Новая Дофиновка, пгт.Черноморское-1, 2, и в коттеджный поселок «Ариадна».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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