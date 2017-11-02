В ряде домов Одессы во вторник, 28 ноября, отключат свет

17:51 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 28 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 9:00 до 17:00 — по адресам: ул. Дидрихсона, 11—33; ул. Бунина, 16—24, 23; ул. Екатерининская, 31—35, 25; ул. Ришельевская, 9—11; ул. Греческая, 19.

С 9:00 до 18:00 — ул. Косвенная, 44—56, 74/76, 37, 43; ул. Средняя, 36—46, 47—59; ул. Разумовская, 37.