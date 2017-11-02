Неумелым владельцам предлагают передать частные котельные в управление городу

11:06 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский высказал мнение, что частные котельные, которыми их владельцы не умеют эффективно распоряжаться, обеспечивая подачу тепла жителям, должны быть переданы в коммунальное управление городу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом А. Орловский заявил сегодня, 27 ноября, в ходе аппаратного совещания.

Так, на аппаратном был поднят вопрос о работе частных котельных, некоторые из которых из-за накопившихся долгов не могут обеспечить подачу теплоносителя в обслуживаемые ими дома. Городской голова Геннадий Труханов назвал это «серьёзной проблемой проходящего отопительного сезона». Был назван ряд адресов, где люди не получают тепло или находятся под угрозой отключения отопления из-за проблем частных котельных.

«Строили дома, строили котельные, а потом отдали их частникам, а те думали, что люди просто так понесут им денежки», — заявил мэр. При этом он отметил, что проблема не всегда заключается в неумелом руководстве хозяев котельных, а зачастую связана и с непоступлением платы от населения, из-за чего возникает невозможность расчетов за поставки газа и дальнейшего оказания услуги. «Надо разбираться во всех случаях в причинах проблемы», — отметил он.

А. Орловский, в свою очередь, заявил, что если владельцы котельных не в состоянии обеспечить заключение договоров и оказание услуг населению, то есть смысл передавать такие котельные городу. «Мы обеспечили работу всех 140 наших коммунальных котельных», — подчеркнул он.