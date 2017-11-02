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В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 24 ноября, отключат воду
17:55 / 23.11.2017
ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтными работами на завтра, 24 ноября, запланировано отключение воды в ряде домов Одессы и пригорода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 23 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта на территории ВНС «Западная», завтра, 24 ноября, с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям в ж/м «Слободка», ж/м «Новая Слободка», ж/м «Застава-1», ул. Химическая, Киевское шоссе, санаторий «Хаджибей», пос. Сахарный, ул. Промышленная, ул. Пестеля, ул. Парковая, ул. Грушевского, с. Усатово, с. Нерубайское, с. Большая Балка, с. Нати, ж/д станция Усатово.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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