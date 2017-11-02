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В ряде домов Одессы завтра отключат воду
17:51 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с ремонтными работами на завтра, 22 ноября, запланировано отключение воды в ряде домов в Суворовском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода на ул. Давида Ойстраха, завтра, 22 ноября, с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Давида Ойстраха, 3—17, 4—26; Жолио-Кюри, 20—26, Ген. Бочарова, 21—25.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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