16:41 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Инфоксводоканал» опубликовал на сайте список должников — общая задолженность одесситов за воду составляет 140 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе «Инфоксводоканала».

Как отметили в пресс-службе, «общая задолженность одесситов за воду по-прежнему бьет рекорды и держится на критической отметке в 140 миллионов гривен.

Порядка половины абонентов оплачивают потребленные услуги только раз в 2-3 месяца и ежемесячно создают водоканалу долги на десятки миллионов гривен.

Учитывая ухудшение уровня оплат потребителями, сотрудникам «Инфоксводоканала» приходится работать в усиленном режиме, ежемесячно отключая от услуг водопотребления тысячи абонентов. Это вынужденная мера позволяет не допустить перебоев в водоснабжении всего города из-за долгов водоканала перед поставщиками энергоносителей, горюче-смазочных материалов и ремонтных запчастей».

Кроме этого, теперь каждый одессит может на официальном сайте «Инфоксводоканала» http://infoxvod.com.ua ознакомиться с реестром должников и проверить: не попадает ли его адрес под отключение. В списки попадают, как правило, адреса, по которым не оплачены услуги водопользования более, чем за 2 месяца. И если деньги не поступят в кратчайшие сроки, то адреса будут переданы службам предприятия на взыскание долга в принудительном порядке и на отключение услуг.

«Более того, в свете нового Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» должнику вскоре придется оплачивать пеню, что только усугубит платежное состояние недобросовестных абонентов.

Чтобы избежать подобных неудобств и конфликтных ситуаций, «Инфоксводоканал» рекомендует оплачивать услуги водопользования своевременно — до 20 числа каждого текущего месяца за предыдущий период. При возникновении финансовых сложностей абонент всегда может воспользоваться услугой оплаты за воду в рассрочку», — добавили в пресс-службе.