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В некоторых домах Одессы завтра, 21 ноября, отключат газ
17:43 / 20.11.2017
ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 21 ноября, в ряде домов Одессы будет отключена подача газа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в департаменте информации Одесского горсовета, в связи с проведением ремонтных работ, завтра, 21 ноября, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения жилые дома на ул. Косвенная, 78, и 1-й Разумовский пер., 3, а также потребители по следующим адресам: ул. Комитетская, 14, ул. Средняя, 22, ул. Разумовская, 21, 25, 29, ул. Средняя, 10а, 10б.
Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.
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Сергей Гриневецкий
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