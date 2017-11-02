Тарифы на холодную воду и электричество в области с начала года выросли на 28%

11:47 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, тарифы на услуги ЖКХ в области за 9 месяцев возросли в среднем на 12,9%, причём на холодную воду и электричество — на 28%, СДПТ — в 1,8 раза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 ноября, в областном ГУ статистики.

Так, по данным главстауправления, по группе «жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» цены (тарифы) в течение января-сентября повысились на 12,9%. Это в значительной степени вызвано ростом тарифов на содержание домов и придомовых территорий (в 1,8 раза), холодную воду (на 28,5%), электроэнергию (на 28,1%) и канализацию (на 23,0%).

Повышение цен в сфере здравоохранения на 5,3% произошло, в основном, в результате подорожания услуг больниц на 16,6% и амбулаторных услуг — на 14,2%.

На 6,9% повысились цены на транспорт, в первую очередь, из-за подорожания услуг, связанных с обслуживанием транспортных средств, на 28,3% и подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 15,3%.

Услуги образования подорожали на 12,1%, главным образом, за счет повышением платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 41,4%, а также затрат для получения среднего образования — на 30,2%.