В некоторых домах Одессы во вторник, 14 ноября, отключат свет

17:42 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 14 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет у потребителей по адресам: Александровский пер., 34, 38, 45; ул. Б. Арнаутская, 68, 81, 89; ул. М. Арнаутская, 82—86, 107—113; ул. Пантелеймоновская, 72—102, 112—116; ул. Куйбышева, 13—21, 35—37, 20/22, 26—28; ул. Преображенская 77, 94—98.

С 10:00 до 17:00 — по адресам: ул. Гаванная, 2—12; Маяковского пер., 1—7; ул. Дерибасовская, 20, 22, 27; Греческая пл., 1.

С 08:00 до 18:00 — в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69;пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.