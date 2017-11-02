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В ряде домов Одессы сегодня отключат свет
08:39 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 13 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет у потребителей по адресам: ул. Ольгиевская, 7—15, 6—10; ул. Пастера, 14—20, 9—11.
С 11:00 до 15:00 — по адресам: ул. Головковская, 22—58, 25, 39—43; ул. Дальницкая, 13, 10—20; Михайловская пл., 3—11; ул. Михайловская, 1—17, 2—22.
С 10:00 до 17:00 – по адресам: ул. Пушкинская, 28—34, 35; ул. Еврейская, 19—23; ул. Троицкая, 28—30; ул. Ришельевская, 25—29.
Кроме того, из-за работ в Северном РЭС планируются кратковременные (на 15-20 мин.) отключения на пос. Котовского.
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Сергей Гриневецкий
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