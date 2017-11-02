Установлены новые тарифы на воду для одесситов

12:32 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На заседании НКРЭ приняты решения об установлении новых тарифов на водоснабжение и водоотвод для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, 2 ноября состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на котором были приняты решения об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем) для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

Так, для тариф на централизованное водоснабжение для рядовых потребителей (которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения) составит 9,324 грн./куб. м (с НДС); на централизованное водоотведение — 6,804 грн./куб. м (с НДС).

Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой (с использованием внутридомовых систем) — 9,996 грн./куб. м (с НДС); услуги по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) — 7,296 грн./куб. м с НДС).

Постановления, которыми установлены вышеуказанные тарифы, вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании — газете «Урядовый курьер».

Ранее, с 28 июля 2017 г., для этих групп потребителей филиала «Инфоксводоканал» действовали тарифы: на централизованное водоснабжение (в том числе для частного сектора) — 9,348 грн. за 1 куб. м (с НДС); централизованное водоотведение — 6,816 грн. за 1 куб. м (с НДС).

На услуги по централизованному снабжению холодной водой (с использованием внутридомовых систем), в том числе для населения, проживающего в многоквартирных домах и имеющего договорные отношения с филиалом «Инфоксводоканал» — 10,20 грн. за 1 куб. м (с НДС); по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) — 7,44 грн. за 1 куб. м (с НДС).

Полная тарифная сетка опубликована на сайте «Инфоксводоканала».