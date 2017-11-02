Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Сегодня ночью в трех районах Одессы отключат воду 17:58 / 09.11.2017 ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в Приморском, Малиновском и Киевском районах Одессы отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 9 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения аварийных работ ул. Транспортная угол ул. Водопроводная, сегодня с 23:45 до 04:30 завтрашнего утра будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов города Одесса. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати