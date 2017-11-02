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Сегодня ночью в трех районах Одессы отключат воду
17:58 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью в Приморском, Малиновском и Киевском районах Одессы отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения аварийных работ ул. Транспортная угол ул. Водопроводная, сегодня с 23:45 до 04:30 завтрашнего утра будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов города Одесса.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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