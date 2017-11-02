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В Кривой Балке в течение месяца будут отключать свет для ремонтных работ
16:25 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов частного сектора в Кривой Балке в течение месяца будут отключать свет для ремонтных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с плановыми ремонтными работами Северного РЭС с 10 ноября по 25 декабря с 08:00 до 18:00 будет отключаться электроэнергия в частном секторе Кривой балки по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.
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Сергей Гриневецкий
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