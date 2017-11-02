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«Сервисный центр» отремонтировал постамент памятника Шевченко в Суворовском районе
14:57 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» завершили ремонт постамента памятника Тарасу Шевченко в Суворовском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, КП «Сервисный центр» завершило ремонт постамента памятника Т. Г. Шевченко на ул. Центральной, 1, в Суворовском районе Одессы.
В ходе ремонтных работ специалисты предприятия провели демонтаж старой плитки, которая потеряла свой первоначальный вид, выравнивание постамента памятника, восстановление фасадной части памятника и облицовку постамента мраморной плиткой.
Ранее такие же работы были проведены на памятнике гетману Богдану Хмельницкому (ул. Б. Хмельницкого угол ул. Мечникова).
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Сергей Гриневецкий
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