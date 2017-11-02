Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство «Сервисный центр» отремонтировал постамент памятника Шевченко в Суворовском районе 14:57 / 09.11.2017 ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» завершили ремонт постамента памятника Тарасу Шевченко в Суворовском районе Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, КП «Сервисный центр» завершило ремонт постамента памятника Т. Г. Шевченко на ул. Центральной, 1, в Суворовском районе Одессы. В ходе ремонтных работ специалисты предприятия провели демонтаж старой плитки, которая потеряла свой первоначальный вид, выравнивание постамента памятника, восстановление фасадной части памятника и облицовку постамента мраморной плиткой. Ранее такие же работы были проведены на памятнике гетману Богдану Хмельницкому (ул. Б. Хмельницкого угол ул. Мечникова). версия для печати