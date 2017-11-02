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«В области уже запущено в работу 99,9% котельных», — губернатор
13:16 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что по состоянию на 8 ноября уже запущены 1 тыс. 723 котельных — 99,9% от общего количества в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Так, губернатор сообщил, что в области запущены 1 тыс. 723 котельных (99,9%). Ожидается, что 100% запуск в области будет достигнут после подключения к отоплению двух последних котельных — одна из них находится в Великомихайловском районе (на данный момент там ведутся ремонтные работы), другая — в Одессе в районе Шкодовой горы.
На сегодня получают тепло почти все учреждения социальной сферы: детские сады, школы и больницы. Всего отапливаются 4 тыс. 621 жилых домов, 838 детских садов, 862 школы, 121 больница.
В областном центре на данный момент подключены к теплу 149 котельных (99%), отапливается домов — 3 тыс. 625 (94% от общего числа оборудованных системами централизованного отопления), детских садов — 118 (99,3%), школ — 150 (90,4%), больниц — 107 (92%).
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Сергей Гриневецкий
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