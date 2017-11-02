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В четверг, 9 ноября, в ряде домов Одессы отключат свет
17:59 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 9 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 8 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 12:00 света не будет у потребителей по адресам: ул. Промышленная; Киевское шоссе; ул. Н. Огренича (Чапаева); ул. Новомосковская; 8-й км Киевского шоссе; с. Усатово; ул. Агрономическая; ООО «Ювиком», Мебельный дом «Арка», Автотранс, СТР «Пивдень», АП «Силикат», Автопрестиж, Облагрооборудование, ООО ОРМЗ, Мерседес-центр, ф. Водограй, СПД Сорочинский, ДП Мегатранс, СП Автодом «Одесса», ЧП Жовтобрух, Торговый дом «Квинт», Инфоксводоканал, Н. Огренича 5, ПК Плазма.

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