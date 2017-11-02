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«86,7% объектов в Одессе подключены к теплу», — горсовет
16:46 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 86,7% объектов с централизованным теплоснабжением в Одессе на сегодняшний день подключены к теплу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, по состоянию на 6 ноября котельные Одессы и Одесская ТЭЦ запущены в работу и подают теплоноситель на объекты.
Запуск котельной, расположенной на территории нефтеперерабатывающего завода и обслуживающей ряд домов на Шкодовой горе, планируется в ближайшее время.
На сегодняшний день к теплу уже подключены 86,7% объектов от общего количества (в Киевском районе — 98,8%, в Малиновском районе — 88,0%, в Приморском районе — 77,1%, в Суворовском районе — 88,0%).
В том числе теплоноситель получают: дошкольные учреждения — 107 из 123, школы и училища — 128 из 166, медицинские учреждения — 75 из 116, объекты культуры — 43 из 55, объекты физкультуры и спорта — 5 из 7, объекты соцобеспечения — 10 из 10.
Также подключены жилые дома: коммунальной собственности — 2 тыс. 371 из 2 тыс. 674, ОСМД — 535 из 607, ведомственные дома — 145 из 207, ЖСК — 342 из 371.
Работы по подключению к централизованной системе отопления объектов социальной сферы и жилых домов продолжаются.
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Сергей Гриневецкий
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