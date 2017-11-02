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1,7 тысячи деревьев планируют высадить в старой части Одессы до конца года
16:02 / 02.11.2017
ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Озеленители «Горзелентреста» планируют до конца текущего года высадить в старой части города около 1 тыс. 700 деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, сегодня велась высадка деревьев на улице Тираспольской. Параллельно сотрудники КП «Горзелентрест» ведут работы по корчевке пней на Большой Арнаутской и Малой Арнаутской. В ближайшее время здесь также будут высажены молодые деревья — акации и клены.
Всего этой осенью в старой части Одессы планируется высадка более 1 тыс. 700 деревьев (акаций, кленов, каштанов, ясеней, платанов и катальп). Все деревья — с закрытой корневой системой (с комом земли, что значительно повышает выживаемость саженца).
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Сергей Гриневецкий
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