1,7 тысячи деревьев планируют высадить в старой части Одессы до конца года

16:02 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Озеленители «Горзелентреста» планируют до конца текущего года высадить в старой части города около 1 тыс. 700 деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня велась высадка деревьев на улице Тираспольской. Параллельно сотрудники КП «Горзелентрест» ведут работы по корчевке пней на Большой Арнаутской и Малой Арнаутской. В ближайшее время здесь также будут высажены молодые деревья — акации и клены.

Всего этой осенью в старой части Одессы планируется высадка более 1 тыс. 700 деревьев (акаций, кленов, каштанов, ясеней, платанов и катальп). Все деревья — с закрытой корневой системой (с комом земли, что значительно повышает выживаемость саженца).