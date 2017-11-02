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Ряду потребителей Суворовского района завтра, 3 ноября, отключат воду
16:39 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ завтра, 3 ноября, ряд потребителей Суворовского района останется без воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на пр-те Добровольского, завтра, 3 ноября, с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: ул. Генерала Бочарова, 30—46, 37; пр-т Добровольского, 110—118; рынок «Северный».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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