В четверг, 2 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:59 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 2 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 1 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Манежная, 28—38; ул. Мечникова, 30; ул. Пишоновская, 12/1; «Облпотребсоюз», «Хладокомбинат».