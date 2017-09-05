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В четверг, 2 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:59 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 2 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 1 ноября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Манежная, 28—38; ул. Мечникова, 30; ул. Пишоновская, 12/1; «Облпотребсоюз», «Хладокомбинат».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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