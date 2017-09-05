44% объектов уже подключены к теплу в Одессе, худшая ситуация — в Приморском районе

13:05 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодняшний день в Одессе уже подключены к теплу 44% объектов от общего количества, получающих централизованное теплоснабжение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, отопительный сезон 2017-2018 годов стартовал в Одессе 23 октября. Тепловики поэтапно осуществляют подключение к теплоносителю объектов социальной сферы: учреждений образования и медицинских учреждений, а также жилых домов.

На сегодняшний день к теплу уже подключены 44% объектов от общего количества. При этом лучшая ситуация в Киевском районе — 73,1%, в Суворовском районе подключены 50,7%, в Малиновском районе — 46,9%, в Приморском районе всего 18,4%.

Теплоноситель получают: 78 из 123 дошкольных учреждений, 83 из 166 школ и училищ, 48 из 116 медицинских учреждений, 29 из 55 объектов культуры, 3 из 7 городских объектов физкультуры и спорта, 6 из 10 объектов соцобеспечения.

Показатели подключения жилых домов: коммунальной собственности — 1 тыс. 355 (из 2 тыс. 674), ОСМД — 163 (из 607), ведомственных — 18 (из 207), ЖСК — 124 (из 371).

Работы по подключению к централизованной системе отопления объектов социальной сферы и жилых домов продолжаются.

СПРАВКА: Общая протяженность тепловых сетей в Одессе — 774,5 км, из них: магистральных сетей — 157,1 км, отопительных сетей — 451,2 км и сетей горячего водоснабжения — 166,2 км.

На балансе КП «Теплоснабжение города Одессы» состоят: 144 малых котельных (2 — в резерве), из них 7 угольных, и 11 крупных (районных и квартальных, из них 2 — в резерве).

Номера телефонов абонентских групп по приёмке заявок от населения по качеству услуг централизованного теплоснабжения:

1. ЭРР — 1 (ул. Гер. обороны Одессы, 80, бывш. ул. Героев Сталинграда), тел. 711-55-01.

2. ЭРР — 2 (ул. Балковская,1), тел. 723-44-02.

3. ЭРР — 3 (ул. Гераневая, 8), тел. 728-08-46.

4. ЭРР — 4: Южная 1 (ул. Ак. Глушко, 11), тел. 749-44-05; Южная 2 (ул. Ак. Королева, 45А), тел. 747-54-44.

5. ЭРР — 5 (ул. Скидановская, 23), тел. 718-01-76.

6. ЭРР — 6 (ул. Романа Кармена, 23 А), тел. 784-82-05.

Единая служба обращений департамента городского хозяйства: 705-48-51; 705-48-52.

Горячая линия – телефон доверия городского головы: 15-35 и (048) 705-55-55.