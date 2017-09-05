Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:33 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 31 октября, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), тротуар ул. Ольгиевская на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской, тротуары ул. Ришельевской на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской, тротуары ул. Заславского ( на участке от ул. Малой Арнаутской до ул. Большой Арнаутской) и на перекрестке ул. Большой Арнаутской и ул. Канатной; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Туристская (на участке от ул. Маршала Малиновского до ул. Апрельской), ул. Багрицкого (на участке от ул. Ефимова до ул. Луганской), ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, тротуар ул. Героев Крут (В. Терешковой) от дома №23 до ул. Космонавтов, ул. Заднепровского; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Михаила Божия, 15-я Линия (на участке от ул. Левитана до ул. Костанди), ул. Новгородская (на участке от ул. Костанди до пер. Новгородского); в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Капитана Кузнецова, 95, 97, тротуар 19 линия, тротуар Давида Ойстраха (нечётная сторона), тротуары от дома №159 на пр-те Добровольского до ул. Махачкалинской.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.