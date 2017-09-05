Во вторник, 31 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:57 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 31 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 30 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Троицкая, 2—6, 3—7; ул. Канатная, 32—40, 37—41; ул. Маразлиевская, 44—48; ул. Еврейская, 1; ул. Проселочная, 1—19; ул. Самолетная, 41; ул. Транспортная, 2—16, 1—19; ул. Пугачева, 2—34, 3—27; пер. Пугачева; ул. Ольгиевская, 7—15, 6—10; ул. Пастера, 14—20, 9—11.

С 9:00 до 15:00 — по адресам: пос. Сахарный: ул. Химическая, 1—17, 10—150, 114—180, 216; ул. Деревообделочная, 41—45, 66—68; 2-й, 3-й Стекольные пер.; 1-й Химический пер.; ул. Стекольная; ул. Бугаевская; ул. Инструментальная; ул. Пестеля; ул. Радиальная; 3-й Химический пер., 16—35, 35 а.