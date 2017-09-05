В понедельник, 30 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:21 / 28.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 30 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 28 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Кустанайская, 5; ул. Сенная 1—7; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12; ул. Девятая; ул. Десятая; Николаевская дор., 309, 309 а, 311; «Одессельстрой» к. 2; 21-й км Старокиевского шоссе.