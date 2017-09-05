|
|
В понедельник, 30 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:21 / 28.10.2017
ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 30 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 28 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Кустанайская, 5; ул. Сенная 1—7; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12; ул. Девятая; ул. Десятая; Николаевская дор., 309, 309 а, 311; «Одессельстрой» к. 2; 21-й км Старокиевского шоссе.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
14:44 28.10.2017
14:35 28.10.2017
14:16 28.10.2017
13:10 28.10.2017
12:04 28.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.032
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»