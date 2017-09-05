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В ночь с 27 на 28 октября будет прекращена подача воды ряду потребителей в Одессе и пригороде
16:59 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ночь с 27 на 28 октября будет прекращена подача воды ряду потребителей в Одессе и пригороде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в машинном зале ВНС «Котовского», с 22:00 27 октября до 09:00 28 октября будет прекращена подача воды в ж/м Котовского, ж/м Лузановка, пос. Шевченко 1—3; с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Булдынка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское-1, 2, с. Корсунцы, с. Светлое, с. Ильичевка, с. Александровка, с. Красноселка, с. Свердлово, с. Новые Беляры, с. Визирка, порт «Южный», с. Сычавка, ОДО «Интерхим», Кулиндоровский промузел, ТРЦ «Ривьера», ООО «Дельта-Вильмар».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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