В ночь с 27 на 28 октября будет прекращена подача воды ряду потребителей в Одессе и пригороде

16:59 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ночь с 27 на 28 октября будет прекращена подача воды ряду потребителей в Одессе и пригороде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в машинном зале ВНС «Котовского», с 22:00 27 октября до 09:00 28 октября будет прекращена подача воды в ж/м Котовского, ж/м Лузановка, пос. Шевченко 1—3; с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Булдынка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское-1, 2, с. Корсунцы, с. Светлое, с. Ильичевка, с. Александровка, с. Красноселка, с. Свердлово, с. Новые Беляры, с. Визирка, порт «Южный», с. Сычавка, ОДО «Интерхим», Кулиндоровский промузел, ТРЦ «Ривьера», ООО «Дельта-Вильмар».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.