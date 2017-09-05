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«Ряд ОСМД не может начать реально работать, поскольку на оформление всех документов требуется до 2 лет», — мнение
11:22 / 26.10.2017
ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента городского хозяйства Александр Козловский сообщил, что часть ОСМД пока не может начать реально работать, поскольку на оформление всех документов иногда требуется до 2 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В ходе заседания исполкома Одесского горсовета сегодня, 26 октября, возник вопрос по ОСМД. «Это объединения, где люди будут управлять своими активами. А выгодно ли это им?», — поинтересовался мэр.
А. Козловский ответил, что везде, где создаются ОСМД, идут совещания, предоставляются консультации, а также ведется закупка спецтехники. Кроме того, в домах, где создаются ОСМД, на данный момент идёт активная проверка первых этажей — офисов и предприятий, которые там располагаются. По словам директора департамента, при создании ОСМД правлению также передаются обмеры территории, и они везде есть.
Он также отметил, что число формально созданных ОСМД больше, чем реально действующих, поскольку процедура регистрации всех необходимых для работы документов может занять до 2 лет.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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