|
|
Департамент горхозяйства отчитался о подготовке к зиме
11:07 / 26.10.2017
ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе сегодняшнего заседания исполнительного комитета Одесского горсовета директор Департамента городского хозяйства Александр Козловский доложил, что его подразделение полностью готово к борьбе с возможными снежными заносами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В ходе рассмотрения вопросов Департамента городского хозяйства, А. Козловский заявил, что к борьбе со снежными заносами департамент полностью готов. Всего имеется в распоряжении 11 тыс. т песчано-солевой смеси, остаток с прошлого года — 7 тыс. 995 т. Закупка этих материалов продолжается.
Он также добавил, что с целью обеспечения безопасности пешеходов на проезжей части будет работать дополнительно 22 единицы техники.
Общее количество спецтехники, которая будет использоваться в городе при заносах и буранах — 117 единиц.
Городской голова Геннадий Труханов, в свою очередь, заверил, что при борьбе со снежными заносами все дополнительные технические работы, тем более круглосуточные, будут оплачиваться дополнительно. Сотрудники КП «Городские дороги именно на такие случаи будут полностью обеспечены спецодеждой, питанием, медпомощью.
«Другой вопрос, что техника может работать круглосуточно, а люди нет. Но мы учли все ошибки и опыт 2014 года, а все последующие зимы были более слабыми», — сказал мэр.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
15:55 26.10.2017
«Масштабная модернизация путей запланирована в 2018 году на направлении Киев – Одесса», — глава «Укрзализныци»
15:28 26.10.2017
«Ряд кандидатов перед предстоящими выборами в ОТГ поддались соблазну заняться «благотворительностью»», — наблюдатели
14:51 26.10.2017
14:07 26.10.2017
12:31 26.10.2017
«Контролирующие органы созданы, чтобы проверять, а если у них возникают вопросы — мы всегда можем ответить», — мэр
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.950
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»