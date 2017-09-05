Департамент горхозяйства отчитался о подготовке к зиме

11:07 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе сегодняшнего заседания исполнительного комитета Одесского горсовета директор Департамента городского хозяйства Александр Козловский доложил, что его подразделение полностью готово к борьбе с возможными снежными заносами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе рассмотрения вопросов Департамента городского хозяйства, А. Козловский заявил, что к борьбе со снежными заносами департамент полностью готов. Всего имеется в распоряжении 11 тыс. т песчано-солевой смеси, остаток с прошлого года — 7 тыс. 995 т. Закупка этих материалов продолжается.

Он также добавил, что с целью обеспечения безопасности пешеходов на проезжей части будет работать дополнительно 22 единицы техники.

Общее количество спецтехники, которая будет использоваться в городе при заносах и буранах — 117 единиц.

Городской голова Геннадий Труханов, в свою очередь, заверил, что при борьбе со снежными заносами все дополнительные технические работы, тем более круглосуточные, будут оплачиваться дополнительно. Сотрудники КП «Городские дороги именно на такие случаи будут полностью обеспечены спецодеждой, питанием, медпомощью.

«Другой вопрос, что техника может работать круглосуточно, а люди нет. Но мы учли все ошибки и опыт 2014 года, а все последующие зимы были более слабыми», — сказал мэр.