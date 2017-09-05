Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В ряде пригородных жилмассивов Одессы завтра, 26 октября, отключат воду 17:53 / 25.10.2017 ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 26 октября, временно будет отключена подача воды в жилмассивы «Радужный», «Совиньон» и пос. Мизикевича, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Левитана, завтра, 26 октября, с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям в ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон», пос. Мизикевича. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати