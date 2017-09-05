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В ряде пригородных жилмассивов Одессы завтра, 26 октября, отключат воду
17:53 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 26 октября, временно будет отключена подача воды в жилмассивы «Радужный», «Совиньон» и пос. Мизикевича, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Левитана, завтра, 26 октября, с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям в ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон», пос. Мизикевича.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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