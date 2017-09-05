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В четверг, 26 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:33 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 26 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 25 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: сп. Олейника, 1—7, 2—10; Поперечный пер., 1—17; ул. Балковская, 69—89, 93—97; ул. Градоначальницкая, 37—49, 38—44; РП «Сити», 21-й км Старокиевского шоссе.
С 08:00 до 17:00 — по адресам: пос. Шевченко — ул. Вишневая, 1—37, 2—38; Садовый пер., Вишевый пер., ул. Луцкая, 1—23; ул. Раздольная, 1—37, 40—74, 61, 65, 69; 36-я — 54-я Линии ; ул. Солянная, Степовая, Яблочная, Симферопольская, Победы, ул. Центральная, 2—38, 5—31; ул. Песочная, Мицкевича, Рельефная; пер. Соляной; пос. Котовского — ул. Гер. Сталинграда, 36, 68-а; ул. Леси Украинки, 45, 80—102; ул. Кап. Кузнецова, 62, 102, 15—19, 81—89, 69—75; 4-я – 14-я Линии; ул. Курская, 66—76, 59—91, 1—15, 6—34; пр-т Добровольского, 53—59, 37, 39, 3—35; ул. Жолио-Кюри, 22—28, 1—9, 2—10; ул. Ломоносовская, 2, 23; ул. Шестакова, 17, 17-а, 17-д, 18; ул. Конноармейская, 1, 35, 2—32, 36—56, 37—57; ул. Мелитопольская, 1—17, 10—36; ул. Серогодского, 1—73; ул. Кишиневская; ул. Крымская.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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