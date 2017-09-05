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7 угольных котельных уже запущены в работу в Одессе
14:32 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С момента начала отопительного сезона в Одессе уже запущены в работу 7 угольных котельных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
В департаменте напомнили, что в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, в соответствии с распоряжением городского головы отопительный сезон-2017/2018 стартовал в Одессе 23 октября.
На сегодняшний день уже запущены в работу 7 угольных котельных, обслуживающих детские дошкольные учреждения и школы. В ближайшее время начнут подавать тепло еще 6 больших котельных (Южная-1, Северная-2, 10-й квартал, Чубаевка, Шампанский пер. и Пастера, 5/7) и 6 малых котельных.
Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно: в первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения.
Обеспечение теплоносителями жилых и административных зданий будут контролировать районные администрации и департамент городского хозяйства.
Работы по подключению тепла в Одессе продолжаются.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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