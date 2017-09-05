7 угольных котельных уже запущены в работу в Одессе

14:32 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С момента начала отопительного сезона в Одессе уже запущены в работу 7 угольных котельных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, в соответствии с распоряжением городского головы отопительный сезон-2017/2018 стартовал в Одессе 23 октября.

На сегодняшний день уже запущены в работу 7 угольных котельных, обслуживающих детские дошкольные учреждения и школы. В ближайшее время начнут подавать тепло еще 6 больших котельных (Южная-1, Северная-2, 10-й квартал, Чубаевка, Шампанский пер. и Пастера, 5/7) и 6 малых котельных.

Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно: в первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения.

Обеспечение теплоносителями жилых и административных зданий будут контролировать районные администрации и департамент городского хозяйства.

Работы по подключению тепла в Одессе продолжаются.