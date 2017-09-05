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Бювет на 6-й станции Фонтана закрыт на ремонт до 1 ноября
11:58 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюветный комплекс на 6-й станции Большого Фонтана закрыт на ремонт до 1 ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации пресс-службы, коммунальное предприятие «Сервисный центр» проводит ремонт насосного оборудования на бюветном комплексе на 6-й ст. Большого Фонтана. В связи c проведением ремонтных работ бювет не будет работать до 1 ноября.

Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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