В среду, 25 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:51 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 25 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я — 6-я, улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; ул. Еврейская, 1, 2, 4, 4а; ул. Канатная, 29—35, 18—28; Сабанский пер., 1; ул. Ю. Олеши, 10, 12, 11, 13; ул. Жуковского, 2, 4, 5; ул. Карантинная, 2, 8, 17; Деволановский сп., 17; ул. Бунина, 2, 4, 1, 3.

С 9:00 до 23:00 — по адресам: ул. Троицкая, 2—6, 3—7; ул. Канатная, 32—40, 37—41; ул. Маразлиевская, 44—48; ул. Еврейская, 1.

С 9:30 до 17:00 — по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

Также кратковременно утром и вечером будет отключен свет на пос. Большевик.