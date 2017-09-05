В ряде домов Приморского района завтра, 24 октября, не будет воды

17:53 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ завтра, 24 октября, в ряде домов Одессы не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Черняховского, 5, завтра, 24 октября с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Черняховского, Солнечная, Светлая, Тенистая, Шовкуненко, Педагогическая, Посмитного, Генуэзская, Академическая, 28—32, 11а; Курортный пер., Клубничный пер., Французский бульвар 54—66/3, 85—89а.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.