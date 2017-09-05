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В ряде домов Приморского района завтра, 24 октября, не будет воды
17:53 / 23.10.2017
ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ завтра, 24 октября, в ряде домов Одессы не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 23 октября, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Черняховского, 5, завтра, 24 октября с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Черняховского, Солнечная, Светлая, Тенистая, Шовкуненко, Педагогическая, Посмитного, Генуэзская, Академическая, 28—32, 11а; Курортный пер., Клубничный пер., Французский бульвар 54—66/3, 85—89а.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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