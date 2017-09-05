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Во вторник, 24 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:45 / 23.10.2017
ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 24 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 23 октября, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Кузнечная, 5—1, 4—22; ул. Л. Толстого, 13—19, 22—30; Лютеранский пер., 1—7; Каретный пер., 4—14, 5—19; ул. Самолетная, 2—10, 1—11; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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