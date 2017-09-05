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Погода




«В Одессе с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон», — Орловский
09:55 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сообщил сегодня, 23 октября, в ходе аппаратного совещания.

В завершение аппаратного совещания первый вице-мэр сообщил, что в связи с понижением температуры воздуха с сегодняшнего дня в городе начинается отопительный сезон. В первую очередь будут подключаться учреждения здравоохранения, образования и другие объекты социальной сферы. Жилые дома, по словам А. Орловского, будут подключены позднее — ориентировочно к концу недели.

Вице-мэр также сообщил, что договора с теплоснабжающими предприятиями подписаны. Отдельно решается вопрос с Одесской ТЭЦ — он будет рассматриваться на уровне Кабмина. А. Орловский также обратил внимание руководства районов на необходимость обеспечения запуска ведомственных котельных.

«В целом по городу подключение к теплу пройдёт в течение недели», — отметил он.

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